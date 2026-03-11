İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

Lisanslı depoculukta teminat şartlarında düzenlemeye gidildi

Ticaret Bakanlığı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle lisanslı depoculukta teminat şartlarında düzenlemeye gitti.

11 Mart 2026 Çarşamba 08:55
Lisanslı depoculukta teminat şartlarında düzenlemeye gidildi
Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lisanslı depoculukta toplam hissesinin yüzde 51'i veya daha fazlası kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri veya iktisadi devlet teşekküllerine ait lisanslı depo işletmelerinde artırılmış miktarda teminat verme yükümlülüğü aranmayacak.

Bugün itibarıyla işletmenin tesis ve binaları ile bunların üzerinde bulunduğu taşınmazın kiracısı olan veya bunların mülk sahibi olup fona gayrimenkul rehni hariç ipotekli bulunan lisanslı depo işletmelerinin, 1 Haziran'a kadar fona artırılmış miktarda teminat vermesi gerekiyor.

