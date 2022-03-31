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Lise öğrencileri farkındalık oluşturmak için pedal çevirerek çöp topladı

Kayseri'de lise öğrencileri, küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirerek çöp topladı. Öğrencilerinden Hasibe Çevikcan, çevre temizliği için pedal çevirip farkındalık oluşturduklarını belirterek, 'Bireyler çöpleri çöp kutularına atmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmalı.' dedi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 13:22 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 13:22
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Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinden başlayarak Kadir Has Kültür Merkezi'ne kadar pedal çevirdi. Öğrenciler burada bisikletlerini bırakarak parklarda çöp topladı.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Fuat Aydın, AA muhabirine, temiz bir çevre ve iklim krizi konularına dikkati çekmek için öğrencilerle pedal çevirdiklerini söyledi.

Bisiklet kullanılmasını öneren Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün katkı sağladığı etkinliğe 50 öğrencinin katıldığını dile getirdi.

Öğrencilerin bisiklet kullandıktan sonra çevreye atılan çöpleri topladığını vurgulayan Aydın, çöplerin daha sonra ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderileceğini belirtti.

Öğrencilerinden Hasibe Çevikcan, çevre temizliği için pedal çevirip farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Bireyler çöpleri çöp kutularına atmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmalı." dedi.

Keziban Taşan da bisiklet kullanarak karbon salınımına dikkati çektiklerini ifade ederek, çevreyi temiz tutmanın önemini vurguladı.

Birgün Aslan ise çevre kirliliğinin insan sağlığını etkilediğini, bu yüzden herkesin bulunduğu ortamı temiz tutması gerektiğini kaydetti.

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