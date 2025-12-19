Lise öğrencileri Python sertifikası aldı

Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Python ile Oyunlaştırma Programlama Eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek eğitim alan gençlere törenle sertifikaları takdim edildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Başakşehir Belediyesi desteğiyle Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin teknoloji alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen Python ile Oyunlaştırma Programlama Eğitimi sona erdi. 2 Kasım-14 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan 5 haftalık programı başarıyla tamamlayan 28 öğrenciye Başakşehir Living Lab'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

ÖNCÜ NESİLLER OLACAKSINIZ

Törende öğrencilere hitaben bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının 1951'de kuruluşun ardından 74 yıllık hikâye ve büyük bir mücadele ile bugünlere geldiğini söyledi. İmam hatip okullarını Ashabı Suffa'ya benzeten Ceylan, "Peygamberimiz gençlerin bir kanadına ukbayı bir kanadına da dünyayı yerleştiriyordu. Bizler de gönlümüze ukbayı yerleştirdikten sonra bu tür eğitimlere yöneliyoruz. Siz bu işin yolunu açan kadrolarsınız, öncü nesil sizlersiniz. Biz adalet ve merhamet temelleri üzerine kurulmuş bir dünyayı inşa edecek gençlerle yürümekten dolayı çok mutluyuz. İnşallah güzel yarınlar bizim olacaktır. O zaman biz Gazze'deki zulmü, Suriye'yi, Arakan'ı konuşmayacağız, yeni bir dünyayı konuşacağız" ifadelerini kullandı.

SİZLERE ÜRETME CESARETİ VERİYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de içinde bulunduğumuz çağın teknolojiyi sadece kullanan değil yön veren, bilgiyi üreten nesilleri önemli hale getirdiğini söyledi. Python'un da 21. yüzyılın temel okuryazarlık alanları arasında olduğunu belirten Ökten sözlerini şöyle sürdürdü: Verilen eğitim teknik bir eğitim olmaktan ziyade düşünmeyi sistematik hale getirmekte, sabrı güçlendirmekte ve üretme cesareti vermektedir. Yapay zeka hayatımızın bir parçası oldu fakat batılı otoritelerle bir araya geldiğimizde diyorlar ki; ahlak, etik, sosyal ve duygusal beceriler olmadan bunun bir anlamı yok. Yani her şeyin merkezinde insan var. İnsani hasletlerimizi geliştirmezsek yapay zekanın ve diğer teknolojilerin de bir anlamı olmayacaktır.

TEKNOLOJİYLE İNSANLIĞA KATKI SUNAN ÇALIŞMA

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe ise dünyanın 105 ülkesinden gelen gençlerimizle çeşitli organizasyonlar yaptıklarını söyledi. Dilde farklı gönülde bir, coğrafyada farklı, inançta bir gençlerle 5 hafta boyunca güzel bir eğitim ortamı oluşturduklarını belirten Hibe, "Çalışmamız, sivil toplum ile yerel ve merkezi otoritenin iş birliğinde gerçekleşti. Sağlam bir gelecek, ortak amaç ve hedeflerle inşa ediliyor. Bu; ilimle güçlenen, ahlakla yön bulan ve teknolojiyle insanlığa katkı sunmayı hedefleyen yeni bir yolculuğun başlangıcı olacaktır" diye konuştu.