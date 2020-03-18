İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4372
  • EURO
    7,0897
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    86777.7
Güncel

Lise öğrencilerinden 210 ton dezenfektan

Samsun'da bir lise 'Ata Kimya' ismini verdikleri marka adı altında temizlik malzemesi üretiyor. Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından yoğun talep üzerine dezenfektan malzemesi üretimi hız kazanan okul, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerinden de sipariş alıyor.

IHA18 Mart 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:26
ABONE OL

Samsun Atakum Meslek ve Teknik Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 31 sene önce ’Ata’ isimli kimya markası oluştu. Günümüzde üretime devam eden lise hastanelere, kamu kurumlarına, belediyelere, okullara, öğrenci yurtlarına temizlik ürünü ve dezenfektan satıyor. Korona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından yoğun talepler üzerine 7/24 çalışan lise 21 farklı çeşit dezenfektan malzemesi üreterek takdir topladı. Ayrıca mezun öğrenciler okul bittiğinde bu üretim merkezinde istihdam ediliyor.

"ÖĞRENCİLER HEM ÜRETİYOR HEM HAYATA HAZIRLANIYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, "Ata Kimya Samsun’un tescilli markasıdır. Son günlerde meydana gelen virüs hadisesiyle ilgili okulumuz dezenfekte malzemesi üretimine başladı. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte çalışmaya devam eden öğretmen ve öğrencilerimiz 7/24 üretim yapıyorlar. Öncellikle ilimizde mevcut bulunan okullarımızın ihtiyacını karşıladık. Diğer kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki diğer illerden gelen taleplerde var. Bunları bir plan dahilinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hammade bulabildiğimiz kadar diğer illerinde ihtiyaçlarını karşılayacağız. Meslek liselerinin önemini bu hadise ile bir daha anlamış olduk. Bakanımız her konuşmasında meslek liselerinin önemini vurguluyor. Bizler de velilerden öğrencileri meslek liselerinin yönlendirmelerini talep ediyoruz. Çocuklar burada hem üretiyor, hem de hayata hazırlanıyor" dedi.

"KORONA VİRÜSÜ SÜRECİNE EN İYİ ŞEKİLDE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Korona virüsünün çıkmasından dolayı çalışmalara hız kazandıklarını ifade eden Okul Müdürü Melek Çelebi, "Ata Kimya markası ile eğitim hayatına devam kimya alanımızda 91 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu alanda şu süreçte korona virüsü gündeme geldiğinden bu güne 210 ton dezenfektan ürettik. İlimizin bütün ihtiyaçlarını çoğunlukla karşıladık. Karadeniz Bölgesi’ndeki bütün illerde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir plan dahilinde ham madde sevkiyatlarımız yapılıyor. Şu sıralar biraz ham madde sıkıntı yaşadık, onları da aşıyoruz. Bu süreçte en güzel şekilde katkı sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

13'üncü yüzyılda inşa edildi... Farklı dönemlerin izlerini taşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Saat 06.00 itibarıyla tamamlandı

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Müthiş gelişme!
Müthiş gelişme!

Müthiş gelişme!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.