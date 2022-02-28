Lise öğrencisinin 28 Şubat hikayesi Harvard'da dereceye girdi

28 Şubat 2022 Pazartesi 08:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:28

Lise öğrencisi Ali Erdem, Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen "Global Essay Competition" yarışmasının yaratıcı yazarlık bölümünün ilk aşamasında tam puan alarak Avrupa birincisi ve 72 dünya finalistinden biri oldu.

Final aşamasında ise 4. olarak derece kazanan Ali Erdem'in 28 Şubat post-modern darbe süreci ile ilgili hikayesi Harvard Üniversitesi'nin internet sitesinde yayınlanmaya hak kazandı.

"KORKUSUZ BİR GÜLÜMSEME"

Ali Erdem, derece kazandığı "Korkusuz bir gülümseme" adlı hikayesinde 28 Şubat post-modern darbe sürecinde başörtülü bir üniversite öğrencisi Fatma'nın yaşadıklarını anlatıyor.

Fatma'nın, başörtüsü yasağına karşı mücadelesinin duygusal bir dille anlatıldığı hikayede dönemin psikolojik şiddet yöntemlerinden biri olan "ikna odaları" uygulamasına da yer veriliyor.

Başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite ile ilişiği kesilen Fatma'nın entelektüel gelişimini sürdürdüğüne vurgu yapılıyor.

"Çağdaş Müslüman liderler" ile ilgili bir kitap yazan Fatma aynı zamanda anne olup çocuklarını büyütüyor.

Hikaye adını, yıllar sonra başörtüsü yasağının kalkmasının ardından üniversiteye dönüp lisans eğitimini tamamlayan ve sonrasında doktora da yapan Fatma'nın "korkusuzca gülümsemesinden" alıyor.

Hikayenin sonunda, okuyucu, Fatma'nın yazarın annesi olduğunu öğreniyor.