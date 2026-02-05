İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5421
  • EURO
    51,4809
  • ALTIN
    6763.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lise öğrencisinin çenesini omuriliğini kırdılar: Savcılık devreye girdi, 4 tutuklama
Güncel

Lise öğrencisinin çenesini omuriliğini kırdılar: Savcılık devreye girdi, 4 tutuklama

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir lisede yaşanan kavgada 11. sınıf öğrencisini darbederek omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlılar tutuklandı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 22:53 - Güncelleme:
Lise öğrencisinin çenesini omuriliğini kırdılar: Savcılık devreye girdi, 4 tutuklama
ABONE OL

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama'nın sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından çıkan kavgada darbedilerek omuriliğinde ve çenesinde kırıklar oluşması üzerine gözaltına alınan 18 yaşından küçük şüpheliler Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Başsavcılığın itirazının ardından 4 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'nın sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

OLAY

3 Şubat'ta, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11. sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, Y.Z, daha sonra öğle yemeği arasında Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırmıştı.

Bu sırada Altınkama, Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. tarafından darbedilmiş, ensesi ve çenesine darbe alan çocuk, bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarılmıştı.

İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınkama'yı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, burada tedavi altına alınan öğrenci, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.