  • Lise yurdunda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
Güncel

Lise yurdunda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 07:21
Lise yurdunda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesinde Nazilli Fen Lisesi'ne ait 6 katlı yurdun çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

  • yangın kontrol altında
  • öğrenciler tahliye
  • yurt çatısı yangın

