2 Ekim 2025 Perşembe
  • Lisede akran zorbalığı! Valilik adli tahkikat başlattı
Güncel

Lisede akran zorbalığı! Valilik adli tahkikat başlattı

Çanakkale Valiliğin, Biga'da bulunan lisede çıkan kavgada bir öğrencinin aldığı darbeyle ağır yaralanması olayına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

2 Ekim 2025 Perşembe 16:46
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de yaşanan olayla ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Söz konusu olay hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

"Valiliğimizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır. Yaşanan olay nedeniyle öğrencimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin sağlık durumu basta olmak üzere sürecin titizlikle takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız (14), sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
