İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6751
  • EURO
    15,9025
  • ALTIN
    918.478
  • BIST100
    2533.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Güncel

Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA20 Nisan 2022 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:28
ABONE OL

Olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan E.İ. (17) isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.