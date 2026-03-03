Fatma Nur Çelik'in sınıf öğrencisi yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yapan arkadaş bir anda elinde bıçakla okula girmiş, sonra Fatma Nur hocanın sınıfına girip hocayı maalesef katlediyor. Ondan sonra diğer sınıflara girip diğer hocalara ve arkadaşlara saldırmaya çalışmış, müdür yardımcımız arkadaşı etkisiz hale getirmiş. Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış. Ben kendi öğrencisi olduğum için çok üzgünüm, hepimiz çok üzüldük, artık bu olayla bir 'Dur' denilmesi lazım; okula düzgün bir güvenlik sisteminin gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Öğretmen arkadaşı, Çelik'in alanında çok kıymetli bir meslektaşı olduğunu ifade ederken, "Mesleğinde çok yetkin bir öğretmendi. Çok donanımlı, çok zeki, çok akıllı bir öğretmendi. Beraber çalıştık, sanat yaptık ve bu alanda çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Yeri dolmayacak nadide insanlardan bir tanesiydi. Arabası burada tek kalmış duruyor, çok üzücü. Çocuğunun montu da arkadaydı, bütün hayatları darmadağın oldu. Yazık günah değil mi şimdi? O yüzden bu tür okulların niteliğinin artırılması için çöp torbası doldurur gibi herkesi içine doldurmaktan ziyade bu mesleği yapabilecek insanlarla doldurmak lazım" dedi.

Son olarak Çelik'in komşusu, "Fatma Nur bizim komşumuzdu, çok iyi bir öğretmendi. Çocukları gerçekten çok severdi, biz bunu duyunca şok olduk. Benim çocuklarım da burada okuyor, hem öğretmenimiz hem de komşumuz olarak çok üzüldük. Çocukları buraya göndermemiz için bizi o teşvik etmişti meslek okulu olduğu için, gerçekten çok üzgünüm" diyerek anlattı.