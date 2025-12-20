İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Lisede skandal görüntüler tepki çekmişti! Cezalar netleşti

Ankara'daki lisede öğretmene yönelik davranışlar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ağır disiplin yaptırımları uygulandı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 09:36
Lisede skandal görüntüler tepki çekmişti! Cezalar netleşti
ABONE OL

Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu.

Öğretmenin 'oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı.

Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve 'dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı. Olayın ardından öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma sonucu 5 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma, 2 öğrenciye de okul değişikliği cezası verildi.

