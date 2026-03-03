Lisede vahşet! Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B'nin (17) bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in (44) Türk bayrağına sarılı cenazesi okula getirildi.

Dev Türk bayrağı asılan okulun bahçesinde yapılan törende, öğrencileri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve eğitim sendikasının temsilcileri Çelik için dua etti.



Bakan Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, meslektaşlarının cenaze törenine iştirak ettikleri bu hüzünlü günde sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak, "Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Kanuni tedbirlerin alındığını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, meslektaşı Fatma Nur Çelik'i rahmetle yad ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz. Öğretmenimize Rabb'imizden rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine ve yakınlarına, meslektaşlarımıza taziyelerimizi iletiyoruz. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

"ÖĞRENCİYLE DİYALOĞU İYİ OLAN BİR ÖĞRETMENİMİZDİ"

Çelik'in mesai arkadaşı motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel de gazetecilere, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak,"Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu.

Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli ise bir meslektaşını kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşadığını ifade ederek, Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Üsküdar'daki bir lisenin müdürü İlhan Küçükünal, Çelik'i birebir tanımadığını ancak bir anneyi, bir eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için geldiklerini belirtti.

Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin herkesle çok iyi anlaştığını, elinden geldiği kadar herkesi dersten geçirmek için çabaladığını ve onu çok sevdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti.

Mezun öğrencilerden Semih Eren, çok üzgün olduğunu belirterek, öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyi ve yardımsever biri olduğunu kaydetti.

Törene katılan bazı öğretmen ve öğrencilerin yakalarına Çelik'in fotoğrafını taktıkları görüldü. Çelik için bazı öğretmen arkadaşları da Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı.

Çelik'in cenazesi, teşrik tekbirleri, dua ve alkışlarla yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.

