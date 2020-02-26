Liseliler atıkları sanat eserine dönüştürdü

IHA 26 Şubat 2020 Çarşamba10:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:28

Erasmus ve eTwinning projeleri kapsamında Seyhan Rotary Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri, geri dönüştürülebilen atık maddelerden sanat eserleri ortaya çıkarttı. 38 öğrenci gruplara ayrılarak görsel sanatlar dersinde geri dönüştürülebilen atık maddelerden yaklaşık 4 ayda 17 eser yaptı. Poşetten panda, pillerden robot, cam kırıkları ve kapaklardan insan, pet şişeden tavus kuşu ise bu eserlerden bazıları.

Okul müdürü Abdussamet Emiroğulları ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Yıldırım’ın katkılarıyla bu eserler geçtiğimiz gün okulun içerisinde açılan ‘Atıklarım Değerleniyor’ isimli sergiyle öğrencilerin beğenisine sunuldu. Toplam 38 öğrencinin yaptığı bu eserler okuldaki diğer öğrenciler tarafından ilerleyen günlerde oylanacak ve dereceye giren ilk 20 öğrenci yabancı dillerini geliştirip deneyim kazanmak üzere yurt dışına gönderilecek.

“ANLAM YÜKLEMEK İSTEDİK”



Sergi ve proje hakkında İHA muhabirine bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Yıldırım, “Atık malzemelerden sanat eserleri yaparken anlam yüklemek istedik. Bazı öğrencilerimiz çalışmalarında kanser temasını, kimileri doğadaki hayvanları korumayı, bazıları da teknolojinin bizlere verdiği zararı işlediler. Atıkların çöp değil de sanata dönüştürülebileceğinin mesajını vermek için çalıştık. Amacımız bunu sürdürülebilir bir çalışmaya dönüştürmek” diye konuştu.

Serginin sonunda okulda oylama yapılacağını ve dereceye girenlerin yurt dışına gideceğini söyleyen Yıldırım, “Sergiden sonra okuldaki öğrenciler ve öğretmenler oylama yapacak. En çok oy alan eser ve sahipleri yurt dışına gidecek. Yurt dışında oradaki arkadaşlarına bu çalışmalarını anlatacaklar. İngilizceleri gelişecek, başka ülkelerdeki arkadaşlarına kültürlerini tanıtacaklar. Doğayı koruyup, genç nesle de bunun mesajını verebilmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAVUS KUŞUNUN NESLİ TEHLİKEDE”



Pet şişelerden nesli tükenme tehlikesi yaşayan tavus kuşu yapan ekipten Adnan Emir Kırım da, “Bizler diğer kuşlara göre sanata uygun ve güzel görünebileceğini düşündüğümüz için tavus kuşunu seçtik. Okuldaki 3 kata ayrı ayrı koliler koyarak atık malzemeler topladık. Plastik şişeler, plastik kaşık, ip, ahşap ve çam ağacından bir takım parçalar kullandık tavus kuşunu yaparken” dedi.

Projesinin dereceye girip yurt dışına gideceğinden umutlu olduğunu söyleyen Kırım, “Burada çok güzel projeler var. Emin değiliz ama umut ediyoruz ve şansımızın da yüksek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM KADINLARIN ORTAK SESİ”



Cam kırıkları, şişe kapakları ve kanat kullanarak kanserli bir kadın eseri ortaya çıkaran ekipten Fatma Nur Hiçoğlu ise çalışmasının tüm kadınların ortak sesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Amacımız kanserli bir kadının hayatta dimdik durabilmesini göstermekti. Atık malzemeleri kullanarak sosyal bir mesaj vermek istedik. Cam kırıkları kadının hayatındaki zorlukları, kalbindeki kırıklıkları temsil ediyor. Kanadın görkemli olması kadının her şeye rağmen koruyucu ve dimdik ayakta durabilmesini gösteriyor. Beyaz kullanmamızın en önemli sebebi de kadının kalbindeki saflık, içindeki temizliği iletmekti. 4 arkadaş birlikte yaptık ve 3 ay sürdü. Tüm kadınların ortak bir sesi olarak iddialı buluyorum çalışmamızı.”