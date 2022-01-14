Liseliler kolları sıvadı, miniklere rehberlik ediyor

AA 14 Ocak 2022 Cuma 12:41 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:41

Lisede, atölyelerin işlevselliğini artırmak, lise ve okul öncesi öğrencilerinin meslek farkındalığını oluşturmak amacıyla "Atölyemde Bir Çocuk" projesi hayata geçirildi.

Okul öncesi öğrencilerin sosyal ve duyusal gelişim alanlarının desteklenmesi ve liselilerde sorumluluk duygusunun geliştirilmesinin amaçlandığı projenin uygulanması öncesinde, öğretmenlere yönelik disiplinler arası çalışmalar yapıldı.

Öğrenci gruplarına ayrı ayrı ön bilgilendirme ile faaliyete yönelik güdüleme ve hazır bulunuşluk uygulaması yapılmasının ardından başlatılan proje çerçevesinde, liseliler ve okul öncesi öğrencileri her hafta farklı atölyede bir araya gelmeye başladı.

Bu etkinliklerde liseliler, okul öncesi öğrencilere 12 farklı mesleği tanıtıyor.

- "ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİYLE EMPATİ KURUYOR"

Proje koordinatörü Gülsün Aslan, AA muhabirine, proje kapsamında bilişim, elektrik elektronik, el sanatları, gıda, matbaa ve moda tasarım teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, güzellik ve saç bakım, konaklama ve seyahat hizmetleri, tarım ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarındaki eğitim faaliyetlerinin tanıtıldığını belirtti.

Projeyle liselilerin, kazanımlarını başka öğrencilere aktarma fırsatı bulduğunu ve sorumluluk bilinçlerinin yükseldiğini söyleyen Aslan, "Öğrenciler, öğretmenleriyle empati kuruyor. Okula karşı ilgi, istek ve tutumlarında olumlu gelişmeler gözlemledik." diye konuştu.

Aslan, okul öncesi öğrencilerin de daha önce hiç bilmediği meslek gruplarını tanıma fırsatı bulduğunu bildirerek, "Ankara'da başka anaokulları ve ilkokullarından projemize talep var. 'Biz de okulunuza gelmek istiyoruz.' taleplerini aldık ancak pandemi nedeniyle çok fazla etkileşimin uygun olmadığını düşünerek henüz ertelemedeyiz." dedi.

Okul öncesi öğrencileri ve velilerden çok önemli dönütler aldıklarını ifade eden Aslan, "Etkinliğin olduğunu duyan veliler, o gün mutlaka çocuğunu okula göndermeye çalışıyor. Çünkü çocuk acayip keyifle evine dönüyor." ifadelerini kullandı.

- "ÇOCUKLARIN ÇOK GENİŞ HAYAL GÜCÜ OLDUĞUNU ANLADIM"

Okulun 10. sınıf öğrencisi Rabia Yağmur Taşıyan, projenin moda tasarım alanına daha da yakınlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Çocuklarla etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz. Kendimizi öğretmen gibi hissediyoruz ve bölüme ilgimiz daha çok artıyor." diye konuştu.

Etkinlikler sırasında çocukların anlama gücünün çok daha yüksek olduğunu ve çocukların çok geniş bir hayal gücü bulunduğunu anladığını dile getiren Taşıyan, "Mezun olduktan sonra moda tasarım alanında ilerlemek istiyorum. Zaten benim de çocukluk hayalimdi. Belki kendi butiğimi açabilirim, öğretmenlerim gibi öğretmen olabilirim." dedi.