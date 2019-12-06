Liselilerin öldüresiye dayağında, azmettirici kız öğrenci iddiası

Konak Nevvar Salih Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki K.O.Ö., 25 Şubat 2019 günü, okul çıkışı, Alsancak semti Meksika Sokak'ta ilerlerken aynı okuldan 4 kişinin saldırısına uğradı ve kemer, yumruk ve tekmelerle darp edildi. Lise öğrencilerin, dehşet veren görüntüsü ise bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansımıştı. Olay sonrası K.O.Ö. ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar M.D. (16), U.T. (17) ve Ö.B. (16) gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kız öğrenci azmettirmiş, erkek öğrencilerde saldırmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur K.O.Ö., aynı sınıfta olduğu Z.İ. isimli kız öğrenci ile daha önce bir sorun yaşadığı, olay günü K.O.Ö. yanındaki arkadaşı Y.K. ile okuldan çıkıp yürürken, Z.İ.'nin erkek arkadaşı olan U.T. ile U.T.'nin arkadaşları M.D. ve Ö.B. takip etikleri ve K.O.Ö.'ye saldırdı. Saldırganların K.O.Ö.'nün yüzüne yumrukla, sırtına kemerle vurdukları, K.O.Ö. yere düşünce, yüzüne de tekme ile vurdukları belirtildi. Mağdur K.O.Ö.'nün basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve dişlerini kıracak şekilde saldırganların yaraladıkları ifade edildi. Mağdur K.O.Ö. ve ailesi, saldırganlarla birlikte onları azmettirdiği ileri sürülen kişi olan Z.İ.'den şikayetçi olduğu, saldırganlar kendilerine küfür ettiği için saldırdıklarını söylerken, Z.İ., azmettirmediğini ileri sürdü. Savcılık, saldırganların K.O.Ö.'yü takip ettikten sonra saldırdıkları, Z.İ isimli kız öğrencinin saldırganları azmettirdiğini belirterek Z.İ., U.T., M.D. ve Ö.B. hakkında yaralama suçundan bir buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.