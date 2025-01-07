Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Listede Sivas'ta üretim yapan bir firma da yer alırken, firmanın süt ürünlerine natamisin karıştırdığı açıklandı.

Bakanlık Aralık ayı tespitlerinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Listede Sivas'ta üretim yapan bir firma da yer aldı. Kaydaş gıda isimli firmanın Cemalzade isimli tam yağlı eritme peynirinde natamisin isimli bakteriye rastlanıldığı duyuruldu.

NATAMİSİN NEDİR?

Gıda sektöründe E-235 koduyla bilinen bu antimikrobiyal, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde mantar önleyici olarak kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilen bu maddenin alerjik reaksiyonlara, bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlara ve mide rahatsızlıklarına yol açtığı biliniyor.