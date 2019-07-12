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Liste temizliği sonrası ölüm korkusu sardı: Terör örgütünün sözde tepe kadrosu casusluk suçlamasıyla birbirine girdi

MİT, TSK ve Jandarmanın etkin operasyonları PKK’nın belini kırdı. Bu sayede terör örgütündeki çözülme hızlandı. Kandil’deki tepe isimlerin MİT’in istihbaratı sonrası ilk kez SİHA’lar ile nokta atışıyla vurulması örgüt elebaşlarında korku ve paniğe yol açtı. Telsiz konuşmalarında üst düzey isimler birbirlerini casuslukla suçladı.

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Son yıllarda Türk savunma sanayisinin ivme kazanmasıyla üretilen yerli ve milli silahlar ile harp teknolojisi güvenlik güçlerinin can simidi oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt içi ve dışındaki başarılı istihbaratı ile Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve jandarma tamamı yerli üretim savunma sanayisi silahlarla destan yazdı. Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini arttıran SİHA, ATAK helikopterleri gibi hava araçlarının yanı sıra Türk mühendislerinin kabiliyetlerini ortaya koydukları füze sistemleri sınır ötesindeki nokta atışı harekatları da artırdı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası terör örgütü PKK’nın telsiz konuşmalarına yansıyan kayıtların deşifresi Kandil’in bitme noktasına geldiğini ortaya koydu. 

ÜST DÜZEYLERE ÇİZİK 

MİT ve TSK’nın düzenlendiği ortak operasyonda insansız hava aracıyla anbean takip edilen İsmail Özden’in bulunduğu araç hava harekatıyla vurulmuş ve Mam Zeki Şengali kod isimli terörist öldürülmüştü. Geçen yılki operasyonun ardından PKK’nın sözde üst düzey isimlerine karşı sınır ötesinde ardı ardına başarılı operasyonlar icra edildi. Terörden aranlar listesinden her geçen gün bir teröristin üzerine çizik atıldı. Söz konusu harekatlarda PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ile PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Mikail Özdemir, PKK’nın sözde sözcüsü Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu Ali Aktaş’ın etkisiz hale getirilmesi Kandil’de paniğe neden oldu. PKK’nın tepe isimleri korkudan Kandil’e hapsoldu. 

CASUSLUK SUÇLAMASI 

Nokta atışı hava harekatlarıyla avlanan teröristlerin ardından elebaşları, birbirlerini casuslukla suçlamaya başladı. Telsiz konuşmalarına yansıyan kayıtlara göre örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, elebaşlarının terör gruplarını kontrol etme ve söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME HIZLANDI

Başarılı operasyonlar hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristlerin psikolojisini bozdu. Güvenlik uzmanları operasyonların, sözde elebaşlarının örgüt üyeleri üzerindeki otoritesini iyice azalttığını ve örgüt içindeki çözülmeleri hızlandırdığını belirtti. PKK’dan kaçışların ve örgüt içi infazların son dönemde arttığını ifade eden güvenlik kaynakları, terör örgütü içinde teslim olanlarının oranının son yıllardaki en üst seviyesine çıktığını belirtiyor.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

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