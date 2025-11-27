İngiltere'de resmi temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz, AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Ala ve Sırakaya, heyetin temaslarına ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Ala, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vizyonuyla Türkiye'nin diplomaside çok önemli mesafe katettiğini belirterek "Türkiye, dünyada diplomasiyi en etkili kullanan ülkelerin başında geliyor." ifadesini kullandı.

AK Partinin temel politikalarını uygularken yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yerinin çok önemli olduğuna işaret eden Ala, bu bağlamda parti heyetinin İngiltere'deki temaslarında Türk toplumuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldiğini söyledi.

Ala, ayrıca bu ülkedeki partilerle diyaloğu sürdüklerini ve parlamenterlerle de görüştüklerini ifade ederek "Temel politikamız yurt dışındaki vatandaşımızın her türlü sorununu yerinde onlarla birlikte görüşmek, çözüm önerilerini almak ve bu başlıkları Türkiye'de hayata geçirmek." diye konuştu.

AK Partinin bu konudaki politikasının net olduğunun altını çizen Ala, "Türkiye'nin imkanları ve çıkarlarıyla, yurt dışındaki vatandaşlarımızın talep ve arzularının kesiştiği her şeyi yaptık, bundan sonra da yapacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, bizim buralardaki elçilerimizdir, misyon şeflerimizdir, en önemli değerlerimizdir." dedi.

"CHP'NİN TEMEL POLİTİKASI CUMHURBAŞKANIMIZ İLE UĞRAŞMAK"

Ala, Türkiye'nin halihazırda katettiği noktanın ve ilerleyişinin diğer ülkeler tarafından çok net şekilde görüldüğünü vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sorunların çözümüne liderlik yaptığını ve önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Bölgesel sorunların çözümünde en önemli aktörün Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya bunun farkında. Biz parti olarak da sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. İçimizdeki, Türkiye'nin içerisindeki sorunları da milletimizle beraber çözerek geldik, bundan sonra da çözerek yolumuza devam edeceğiz. Ancak, Türkiye'nin içerisindeki ikinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) ve Genel Başkanı'nın temel politikası Cumhurbaşkanımız ile uğraşmak. Kendi sorunlarını parti içinde çözemiyor ama her ağzını açtığında, dünyada bu kadar saygıyla adından söz ettiren Cumhurbaşkanımıza bir takım saldırılarda bulunuyor. Sürekli onu eleştirmeyi politika edinmiş, hatta hakarete varan bir dil kullanıyor. Bu maalesef Türkiye'nin aldığı mesafeleri idrak edememenin sonucu. Türkiye'nin hedefleriyle Türkiye'yi ve milletimizi buluşturmanın ortaya çıkaracağı sinerjiden haberdar olmamanın getirdiği bir siyaset yetmezliğidir."

Ala, Türkiye'de aslında muhalefet sorunu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Muhalefetin sorun çözmesi beklenirken, kendisi sorun haline gelmiş durumda. Zaten iç çekişmeleri inanılmaz boyutta. Belediyelerde ortaya çıkan büyük yolsuzluk hadiseleri de işin başka önemli bir yönü. O sorunların altında kalmış bir ana muhalefet partisinden söz ediyoruz. Bu sorunları çözmesi gerekirken onları örtbast etmenin, perdelemenin yönü olarak, dünyada bu kadar işle uğraşan, Türkiye'de bu kadar sorunu çözmüş ve fırsatları değerlendirmiş olan AK Partiye ve onun lideri Cumhurbaşkanımıza saldırıyı ve hakaret etmeyi temel politika olarak belirlemişler. Bunun ne Türkiye'ye ne de kendilerine faydası var."

Ala, ana muhalefet partisinin, sorundan değil, çözümden beslenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"İKİ ÜLKENİN ÇOK DAHA YAKIN ÇALIŞMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ORTAK İRADENİN SÖZ KONUSU"

Sırakaya da Türkiye'nin halihazırda hem bölgesel hem de küresel aktör olduğunu vurgulayarak, ziyaretlerinde bunu gözlemleme imkanı bulduklarını anlattı.

İkili ticari ilişkiler, ekonomi, düzensiz göçün kontrolü ve Avrupa'nın güvenliği başta olmak üzere Türkiyesiz senaryonun düşünülemeyeceğini ifade eden Sırakaya, bu bağlamda, Türkiye ve İngiltere'nin çok daha yakın çalışması gerektiği konusunda ortak iradenin söz konusu olduğunu aktardı.

Sırakaya, AK Parti heyetinin, dün İngiltere'deki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, görüşmelerde STK temsilcilerinin, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı aksaklıkları gündeme getirdiğini söyledi.



Sırakaya, İngiliz siyasilerle yaptıkları görüşmelerde bu aksaklıkları ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmelerde, İslam ve Müslüman karşıtlığı konularının da gündeme geldiğini anlatan Sırakaya, bunun insanlık suçu olarak algılanması gerektiğini ilgili yetkililere aktardıklarını bildirdi.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin de görüşmelerde ele alındığını aktaran Sırakaya, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs halkının yanında olduğunu ve olacağını da bir kez daha gündeme getirdiklerini belirtti.

Bu arada Ala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-İngiltere Dostluk Grubu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde, stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomi, ticaret, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele dahil olmak üzere her alanda ilişkilerimizi derinleştirmenin ülkelerimiz açısından önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

