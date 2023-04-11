Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Muhalefet kanadında büyük tartışmaların çıktığı iddia edilirken CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti.

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

CHP'YE PEŞ PEŞE SADULLAH ERGİN TEPKİSİ

CHP'ye yakınlığıyla tanınan bazı isimler Ergin'in partiden aday olarak gösterilmesine tepki verdi.

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımında bulundu.

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay ise "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil ise "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın..." dedi.

GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN CHP LİSTELERİNE İTİRAZ EDENLERİN PKK İLE İŞ BİRLİĞİNE SESSİZ KALMALARINA TEPKİ: KILIÇDAROĞLU SİZE DAHA ÇOK ŞEYLER YAPACAK

Gazeteci Nedim Şener, CHP'nin milletvekili aday listelerine gelen eleştirileri yapanların PKK ile iş birliğine karşı sessiz kalmalarına TVNET canlı yayınında tepki gösterdi. "Atatürkçü partide böyle olur mu diyorlar? Genel Başkan PKK'nın siyasi koluyla iş tutuyor ağızlarını açmıyorlar." diyen Şener, CHP'lileri hedef alarak, "Kılıçdaroğlu size daha çok şeyler yapacak." dedi.

Şener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Atatürk'ün kurduğu parti işgal edilmiş. Liberaller, PKK yardakçıları etrafta cirit atıyor. Genel Başkan PKK'nın siyasi koluyla iş tutuyor ağızlarını açmıyorlar. Neymiş Sadullah Ergin nasıl aday oluyormuş. Atatürkçü Çankaya'da böyle böyle olur mu diyorlar? E Atatürk'ün partisinde böyle şeyler oluyor. Gülizar Biçer ile Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin iadesi konusunda en aktif çalışan isimler. Yüksel Taşkın, PKK bildirisine imza atan akademisyenlerden. Bu bilindiği için Kılıçdaroğlu tarafından tercih edildi. Aynı zamanda PKK yardakçısı. Kılıçdaroğlu size daha çok şeyler yapacak."