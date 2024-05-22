Hava kuvvetleri bir ülkenin askeri gücünde çok önemli bir role sahiptir. Askeri güçte kritik bir yere sahip olan hava kuvvetleri potansiyel çatışmalarda ise o ülkeye avantaj sağlar.
Bir ülkenin hava kuvvetlerinin büyüklüğü ve kabiliyetleri, o ülkenin güç projeksiyonu yapma, topraklarını savunma ve tehditlere karşılık verme kabiliyetini derinden etkileyebilir.
CEOWORLD dergisi dünyanın en büyük hava kuvvetlerinin kapsamlı bir analizini yaptı.
20) CEZAYİR
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 605
19) israil
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 612
18) ALMANYA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 618
17) BREZİLYA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 628
16) YUNANİSTAN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 632
15) BİRLEŞİK KRALLIK
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 664
14) TAYVAN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 750
13) İTALYA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 800
12) SUUDİ ARABİSTAN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 914
11) KUZEY KORE
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 951
10) FRANSA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 972
9) TÜRKİYE
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1069
8) MISIR
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1080
7) PAKİSTAN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1434
6) JAPONYA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1459
5) GÜNEY KORE
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 1576
4) HİNDİSTAN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 2296
3) ÇİN
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 3304
2) RUSYA
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 3304
1) ABD
TOPLAM ASKERİ GÜCÜ: 4255