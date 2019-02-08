Litvanya Ukrayna'ya 255 bin avro değerinde mühimmat bağışladı

Litvanya Savunma Bakanılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya 255 bin avro tutarında ücretsiz mühimmat sağlayan kararname kabul edildi." denildi.

Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis, "Bu bağış Varlıkların Transferi yasası kapsamında Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü sağlamak için tutarlı ve kapsamlı desteğinin bir parçasıdır." dedi.

RUSYA'NIN 'KIRIM' İLHAKINDAN BERİ DESTEK SAĞLIYOR

Baltık devleti, Rusya’nın Ukrayna’da özerk bir cumhuriyet olan Kırım Yarımadası’nı ilhak ettiği 2014’ten bu yana Ukrayna’ya askeri yardım, siyasi destek ve yasal olarak izin verilen yardımlar sağlıyor.

Mühimmatların, Sovyet yapımı saldırı tüfekleri ve artık Litvanya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmayan makineli tüfekler olduğu aktarıldı.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ KULLANACAK

Bu makineli tüfeklerin, doğu Ukrayna'daki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacağı bildirildi. Daha önce Litvanya, Ukrayna'ya ülkede depolanan 150 ton Sovyet dönemi mühimmatını göndermişti.