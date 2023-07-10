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Litvanya'da Türkiye ve ABD arasındaki diplomasi trafiği sürüyor

Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Litvanya'da Türkiye ve ABD arasındaki diplomasi trafiği sürüyor
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Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

  • Türkiye-ABD ilişkileri
  • NATO Zirvesi
  • diplomasi trafiği

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