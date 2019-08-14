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Liverpool-Chelsea maçı öncesi Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Cumhuriyet Anıtı polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda İngiliz taraftarlar maç saatini beklemeye başladı. Bazı taraftarlar ise seyyar satıcılardan takımlarının atkısını satın almayı ihmal etmedi.

  • İHA
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Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na dolaşmaya başladı. Yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi stadyuma çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Kaldığı otellerden çıkan Liverpool ve Chelsea taraftarları ise maç saatini beklemeye başladı. Taksim İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar seyyar satıcıların takımlarının atkısını satın almayı ihmal etmedi. Bir babanın tuttuğu takımın formasını giydirdiği çocuğunu omzuna alıp gezdirmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
 
TAKSİM CUMHURİYET ANITI BARİYERLE KAPATILDI
 
Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtı dün getirilen polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıta yayaların girişine izin verilmezken, bazı taraftarlar anıt önünde özçekim yaptı. Taksim ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi girişinde Toplumsal Olaylarla Müdahale Aracı (TOMA) konuşlandırılırken, meydanın ve caddenin çeşitli noktalarında ise polis noktaları oluşturuldu. Herhangi bir olumsuz duruma karşı anlık müdahale edilmesi için çok sayıda polis görevlendirildi.
 

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