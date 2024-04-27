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Güncel

Liverpool'da gerginlik! Klopp ve Salah karşı karşıya geldi

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile Muhammed Salah maç içerisinde tartıştı.

27 Nisan 2024 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Liverpool'da gerginlik! Klopp ve Salah karşı karşıya geldi
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Liverpool'un deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldığı maçta flaş bir olay yaşandı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Muhammed Salah'a bir şeyler söyledi.

Muhammed Salah'ta teknik direktörü Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.

AYRILMASI GÜNDEMDE

Jürgen Klopp'un ayrılık kararının ardından kadroda büyük bir revizyona gitmek isteyen Liverpool'da yönetim 31 yaşındaki Mısırlı yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah için Liverpool'un yaklaşık 100 milyon euroluk bir beklentisi var.

40 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 40 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 24 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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