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''Liyakat'' söylemleri havada kaldı... CHP'li başkandan eşe dosta skandal atama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP eski ilçe ve gençlik kolları başkanlarını 17 ilçede ‘DESKİ İlçe Koordinatörü' olarak görevlendirdi. 'Kaynak yok' diyerek yüzlerce kişinin işten çıkaran Başkan Çavuşoğlu'nun elektrikçi, köfteci, futbolcu, eczacı kalfası ve emeklileri yüksek maaşla işe alması tartışmaları da beraberinde getirdi.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 14:53 - Güncelleme:
''Liyakat'' söylemleri havada kaldı... CHP'li başkandan eşe dosta skandal atama
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CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 17 ilçede CHP'li eski ilçe ve gençlik kolları başkanlarını, DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde "İlçe Koordinatörü" olarak görevlendirdi. Göreve geldikten sonra kaynak tasarrufunu gerekçe göstererek yüzlerce kişiyi işten çıkartan Başkan Çavuşoğlu'nun son atamaları hem liyakat tartışmalarını hem de siyasi kadrolaşma iddialarını beraberinde getirdi.

YÜKSEK MAAŞ VE ARAÇ TAHSİSİ

DESKİ Genel Müdürlüğü üzerinden işe alınan eski partili koordinatörlerin her birine 70 – 80 bin TL arasında değişen rakamlarda yüksek maaşlar bağlanarak, üzerine hizmet aracı da tahsis edildi. DESKİ gibi teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bir belediye kurumunda, işe alınan koordinatörlerin arasında elektrikçi, köfteci, futbolcu, eczacı kalfası ve öğretmen gibi farklı meslek gruplarından su ve kanalizasyon hizmetleriyle ilgili hiçbir yetkinliği bulunmayan kişilerin bulunması "liyakat" ve "siyasi kadrolaşma" tartışmalarına neden oldu.

YETKİ TARTIŞMASI CHP'Lİ BAŞKANLARIN DAHİ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Başkan Çavuşoğlu tarafından yetkilendirilerek ilçelere atanan koordinatörlerin, o ilçelerde görev yapan belediye başkanlarıyla da çeşitli sorunlar yaşadığı, CHP'li belediye başkanlarının dahi koordinatörlerin tutumlarından rahatsızlık duydukları ileri sürüldü. Başkanın meclis toplantıları ve halk buluşmalarında sık sık dile getirdiği 'kamu kaynaklarının doğru kullanımı' söylemiyle çelişen bu hamle hem kamuoyunda hem de belediye içinde huzursuzluğa neden oldu.

"HANİ HALKIN KAYNAKLARI KORUNACAKTI"

Uzmanlık gerektiren görevlere yüksek maaşla yetkinliği olmayan kişilerin atanmasıyla ilgili olarak internet haber sitelerinde yer alan haberlerin altına yorum yapan Denizlililer, "Görevi halkın kaynaklarını korumak olan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu atamalarıyla belediyeye ciddi bir mali yük getiriyor. Başkan Çavuşoğlu'nun atadığı isimlerin çoğunun CHP ilçe teşkilatlarında görev yapmış kişiler olmasıyla liyakat değil, sadakat esas alındı. Bu siyasi kadrolaşmanın yeni yüzüdür. Seçilmiş başkanlarla, koordinatörler arasında yaşanan yetki tartışmaları, hizmetin aksamasına neden oluyor' sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

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