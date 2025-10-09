İSTANBUL 17°C / 12°C
  CHP'de liyakat yine lafta kaldı! Bolu Belediyesi'nde torpil skandalı
Güncel

CHP'de liyakat yine lafta kaldı! Bolu Belediyesi'nde torpil skandalı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediyeyi aile yakınları ve yandaşlarıyla doldurduğu ortaya çıktı. Torpilli isimlerin tamamına yakınının ise görev yaptıkları pozisyonların gerekli kriterlerini sağlamamalarına rağmen işe alındıkları belirlendi.

9 Ekim 2025 Perşembe 07:39
CHP'de liyakat yine lafta kaldı! Bolu Belediyesi'nde torpil skandalı
CHP'li Bolu Belediyesi'nde torpil skandalı patlak verdi.

CHP'lilerin torpiliyle belediyede işe alınanlar listesinde; Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu ve dayısının oğlunun hanımı, eşi Meral Özcan'ın iki kuzeni ve bir arkadaşı, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün eşi ve CHP Bolu İl Sekreteri Faruk Çiğdem'in eşi, CHP'li meclis üyelerinin yakınları yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre, Torpille işe girenlerin görev yaptıkları birimler ise oldukça dikkat çekici.

Listede; Belediye Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü, Basın Yayın Müdürü ve Halk Ekmek Yöneticisi gibi isimler öne çıkıyor.

Torpilli isimlerin tamamına yakınının ise görev yaptıkları pozisyonların gerekli kriterlerini sağlamamalarına rağmen işe alındıkları belirlendi.

