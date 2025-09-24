İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4542
  • EURO
    48,6981
  • ALTIN
    4969.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Liyakatsizlik diz boyu… CHP'li Başkan kirli planı itiraf etti: Yüzde 80'i torpilli
Güncel

Liyakatsizlik diz boyu… CHP'li Başkan kirli planı itiraf etti: Yüzde 80'i torpilli

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyedeki işçi alımlarında liyakatsizlik yapıldığını bizzat itiraf etti. Köse, işe alınanların yüzde 75-80'inin torpilli olduğunu belirtti. Öte yandan Köse, söz konusu alımların arkasındaki kirli planı da açıkladı.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Liyakatsizlik diz boyu… CHP'li Başkan kirli planı itiraf etti: Yüzde 80'i torpilli
ABONE OL

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyedeki işçi alımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köse, işe alınan personelin büyük bölümünün CHP'lilerden veya CHP referansıyla seçildiğini ifade etti.

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Köse, "Belediye yönetimi olarak parti yönetimiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışacağımız arkadaşlarla da uyum içinde olmak istiyoruz. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa Giresun Belediye Başkanı olamazdım. Bunun altını çizelim" dedi.

PERSONELLERİN YÜZDE 80'İ TORPİLLİ

Köse, işe alınan personellerle ilgili ise, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşehri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi.

'Ölümüne kadar savaşacağız'

CHP'nin usulsüzlüğüne milyonluk ceza

CHP'lilerin kameralar önünde FETÖ imalı kavgası

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.