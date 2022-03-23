Lob'ın Internatıonal tarafından 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Dünya Tüketici Hakları gününde gerçekleşti

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'ın Internatıonal tarafından düzenlenen european busıness clup assocıatıon ve dmw diplomatlar birliği tarafından desteklenerek avrupa birliğine akredite gerçekleşen uluslararası tüketici Zirvesi'nin 35'incisi,15 mart dünya tüketici hakları günü'nde İstanbul şişli marriott hotel'de gerçekleşti.



1988 yılında lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında b ,fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren uluslararası tüketici kalite zirvesi ,bu yıl da tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplandı. Zirveye , tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

lob'ın ınternatıonal başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan zirvede; Ustaoğlu, dünya tüketici hakları gününde tüketici sorunlarının zirveye çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Pandeminin hemen akabinde coğrafyamızda başlayan savaş mutfak ekonomisini maalesef çok etkiledi ve bir de siyasi sebeplerle döviz kurlarındaki oynaklık ekonomik sıkıntılarımızı had safhaya çıkarttı. Türkiye kararlı duruşuyla coğrafyamızdaki en güçlü devlet olduğunu bir kere daha gösterdi. Krizleri fırsata çeviren yönetim anlayışı gelecekteki umudumuz oldu .biz inanıyoruz ki Türkiye , hem pandemi krizinden hem de bölgesel krizden güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Açılış konuşmaları sırayla , european busıness club vıce presıdent reınhard paul ,orhan öztürk akev üniversitesi mütevelli heyet üyesi & e.vali Dr. Azmi Ofluoğlu İstanbul yeni yüzyıl üniversitesi mütevelli heyet başkanı, uğur turan İstanbul başakşehir kaymakamı , Bülent Akarcalı 46.t.c hükümeti sağlık bakanı ,49. T.C. hükümeti turizm bakanı , Dr. Faruk özlü 65.t.c hükümet bilim sanayi ve teknoloji bakanı düzce belediye başkanı ve Prof. Dr. Yunus kılıç TBMM tarım ve köy işleri komisyonu başkanı söz aldı.

TBMM tarım ve köy işleri komisyonu başkanı Prof. Dr. Yunus kılıç, tarım 'da ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"global ekonomi reformları ve tüketici "konulu oturumda ; dr.necip uludağ alfa ınvesment uk partner , İbrahim iyice teska armatür ykb ,Abdurrahman kaan kaanlar gıda ykb ,turgay ömür bentaş bentonit ceo , yunus aksu aksu vital ykb , Taner çakır golf dondurma gmy ve onur özen onur market ykb yer aldı.

moderatörlüğünü arel üniversitesi uluslararası ilişkiler bölüm başkanı prof.dr.uğur özgöker 'in üstlendiği "finans teknolojileri ve tüketici "konulu oturumda ,ümit efe meditur ykb ,elena sarıkaya kayel grup ceo ,sevgi erdoğmuş asya hukuk kurucu avukat , Muhammet Mesih Albayrak Albayrak fresh food sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Zirvede verilen bazı ödüllerse şöyle ;

Yılın en iyi magazin haber sitesi : magazinkolik.com

Yaşam boyu onur ödülü : coşkun sabah

Yılın başarılı karakter oyuncusu : orhan aydın

Yılın en iyi fantezi kadın sanatçısı: Cansever

Yılın tiyatro oyunu : etekler ve pantalonlar

Yılın ekonomi kanalı : Ekotürk

Yılın başarılı yöneticisi : Albayrak grubu ceo'su Prof. Dr. Ömer Bolat

Yılın haber belgesel programı : TRT Haber Gönül Dağı

Kadın haber program sunucusu : ulusal kanal figen civan

Habertürk tv programlar : faruk demirel

Yılın siyaset programı :Ulusal Tv Fikir meydanı

Youtube sağlık programı : klass tv kadriye olgar ile hayatın şifreleri

Amerika'da ilk türk tv'si : tasc tv

Pop kadın sanatçı: Gökçe Kırgız

En iyi albüm : seçil gür

En iyi karadeniz müziği sanatçısı : seren uzun

Yaşam boyu onur ödülü : ozan Orhon

Yılın stil kadını : ivana sert

Yılın hafta sonu eki : milliyet cadde