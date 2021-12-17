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Lodos etkisini yitirdi, balıkçılar denize açıldı

Tekirdağ'da lodos nedeniyle bir süredir Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, havanın normale dönmesiyle yeniden ava çıktı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 16:20 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:20
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Kentte bir haftadır şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıda bekleyen balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayıp Marmara'ya ağ atmak için denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Balıkçıların son bir aydır durgun bir sezon geçirdiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Son haftalarda şiddetli lodos nedeniyle avcılık olmadı. Balıkçılar ağ bakımı yaptı. Lodosun geçmesiyle yeniden tekneler açıldı. Bazı tekneler avlanmak için İstanbul'a gitti, rızıklarını burada arayacaklar. Balık bol olursa balıkçı da vatandaş da mutlu olur." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da balıkçıların bir haftadır ağ yaptığını, havanın normale dönmesiyle "derya kuzuları"nın peşine düştüğünü ifade etti.

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