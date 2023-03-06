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Güncel

Lodos kaynaklı denizin taştığı İskenderun görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos kaynaklı dün gece deniz suyu taştı. Bölgedeki son durum gündüz gözüyle görüntülendi.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Lodos kaynaklı denizin taştığı İskenderun görüntülendi
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İskenderun'da dün gece deniz suyu taştı. İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları ilk başta tedirgin etti. Daha sonra kaymakamlık tarafından deniz taşmasının lodos kaynaklı gerçekleştiğinin ifade edilmesi vatandaşları bir nebze rahatlattı. Gün içinde görüntülenen bölgede bazı sokaklara kadar gelen deniz suyu dikkat çekti.

Balıkçı barınağının depremde hasar aldığını belirten balıkçılar da yer yerinden oynadığını, kendilerinin de aileleri ve teknelerini kurtarmak zorunda oldukları için şaşırdıklarını kaydetti.

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