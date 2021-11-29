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Lodos sac paneli yerinden söktü, yoldan geçen adam son anda kurtuldu

Edirne'de lodos aralıklarla etkisini artırıyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:32
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Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor.

Lodos nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'ndeki bina yapılacak bir alanın çevresinin koruma amaçlı kaplandığı sac paneller, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Sac paneller görevlilerce devrildiği yerden kaldırıldı.

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