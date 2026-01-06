İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Lodosa direnemediler: Dalgalar 3 kişiyi kayalıklara fırlattı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize giren 3 kişi, kuvvetli lodosun etkisiyle yükselen dalgalara kapılarak kayalıklara çarptı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 20:13 - Güncelleme:
Lodosa direnemediler: Dalgalar 3 kişiyi kayalıklara fırlattı
Olay, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı. Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu. Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

