Lojistikte dijital dönem! Türk girişimciler ''Avrupalı'' oldu

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, lojistikte en büyük sorunlardan birini kamyonların tam kapasite dolmadan taşıma yapmaları veya boş dönmeleri oluşturuyor. Bu durum gelir kaybına yol açmasının yanında emek israfına da sebep oluyor. İki Türk girişimcinin geliştirdiği uygulama ise bu sorunun aşılması yolunda önemli avantaj sağladı.

Türkiye genelinde 630 lojistik firmayı, 6 binden fazla kamyon şoförüyle buluşturan lojistik girişim "Yolda.com" aplikasyonuyla, kara yolu taşımacılığında ortaya çıkan yüzde 30'luk atıl kapasitenin önüne geçiliyor.

Avrupa'da da hizmet vermeye başlayan girişim, Almanya'da merkez açtı.

- "LOJİSTİK DİJİTALDE BAŞLAMALI, DİJİTALDE BİTMELİ"

"Yolda.com"un Kurucu Ortağı Volkan Özkan, AA muhabirine, "Lojistik dijitalde başlamalı, dijitalde bitmeli" temasıyla hayata geçirdikleri uygulamayla kamyon şoförleri ve lojistik firmalarını buluşturduklarını söyledi.

Ortağı Cüneyd Murad Özsert ile geliştirdikleri aplikasyonla her büyüklükteki işletme için hızlı, uygun maliyetli nakliye hizmeti sağlamak amacıyla yük gönderilerini mevcut bağımsız taşıyıcılarla eşleştirdiklerini belirten Özkan, kara yolu taşımacılığında yüzde 30 atıl kapasitenin bulunduğunu, yüzde 50 de dönüş yükü bulma sorunu yaşandığını anlattı.

Özkan, "Hayata geçirdiğimiz aplikasyon sayesinde atıl kapasitenin önüne geçerek taşımacılığı verimli hale getirdik. Aynı zamanda paylaşım ekonomisi odaklı hareket ederek, bireysel taşıyıcılara destek oluyor, onlara yeni iş fırsatları sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin lojistik maliyetlerini azaltıyor, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor ve karbon ayak izinin düşmesine yardımcı oluyoruz." dedi.

- "ALMANYA'NIN ARDINDAN POLONYA'DA DA OFİS AÇACAĞIZ"

Almanya ofislerini ocak ayında açtıklarını ve 4 kişilik ekiple müşterilerine hizmet sunduklarını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Türkiye operasyonumuzun aynısını Almanya'da yapıyoruz. Paylaşımlı taşımacılık odağıyla veri temelli esnek lojistik hizmeti sunuyoruz. Alman müşterilerin yanı sıra Türk şirketlerinin ihracat operasyonlarında Almanya içi dağıtım ve ithalat operasyonlarını da gerçekleştiriyoruz. Almanya'nın ardından Polonya'da da ofis açacağız. Almanya'da kurduğumuz lojistik hizmet ağı, depo ve network yapısıyla Türk şirketlerinin Almanya'daki aktarma merkezi olmayı hedefliyoruz. Almanya'da Türk şirketlerine esnek ve uygun fiyatlı toplama ve dağıtım hizmetleri sunmayı planlıyoruz."

Türkiye ve Almanya'da toplam 86 kişiyle hizmet sunduklarını ve çalışanların yüzde 37'sini Türk mühendislerin oluşturduğunu aktaran Özkan, patlayıcı madde ve soğuk zincir dağıtımı dışında her ürünün taşımacılığına aracılık ettiklerini kaydetti.