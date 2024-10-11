Lootah: Türkiye-BAE arasında imzalanan anlaşmaların ardından yatırımların büyümesini sağlamayı dört gözle bekliyoruz

Forumda, BAE İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Saeed Saqer AlMheiri, Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Mohammad Ali Rashed Lootah, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kapuz ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu konuştu. Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Mohammad Ali Rashed Lootah iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek arttığına dikkat çekerek, "Geçen yıl, BAE ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla yeni zirvelere ulaştı. Bu stratejik hamle, çok çeşitli mallardaki tarifeleri ortadan kaldırdı veya azalttı ve ticarete yönelik gereksiz engelleri ortadan kaldırdı. Geçen eylül ayında yürürlüğe girmesinden bu yana CEPA'nın etkisi etkileyici oldu ve Türkiye ile Dubai arasındaki petrol dışı ticaret 2022 ile 2023 arasında iki katından fazla artarak 34,4 milyar ABD doları değerine ulaştı ve Türkiye'yi Dubai'nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumuna getirdi. Dubai'nin Türkiye ile büyüyen ekonomik bağları var ve geçen yıl BAE ile Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) ardından ticaret ve yatırımların büyümesini sağlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu ticaret misyonu, ikili iş bağlantılarının güçlendirilmesine ve Dubai ile Türkiye'den şirketler arasındaki yatırım ve ticari fırsatların kapsamının genişletilmesine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Foruma, üst düzey yetkililer, yerel şirketler de dahil olmak üzere Dubai ve Türkiye'den birçok katılımcı katıldı. Dubai'den gelen yetkililer arasında elektronik, yiyecek ve içecek, boru hattı ürünleri, bilgi teknolojisi, havalimanı hizmetleri, tekstil, enerji ve mobilite çözümleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 16 özel sektör şirketinin temsilcileri yer aldı.

"TÜRKİYE VE BAE İLE İKİLİ TİCARETİN 25 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'



İş birliğini güçlendirme, ikili ticareti ve yatırımları teşvik etme ve yapıcı ortaklıklar kurma hedefi doğrultusunda Dubai Ticaret Odası, TOBB, Bağımsız Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası ile Mutabakat Zaptı imzalandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu konuşmasında, Duba, ile birçok sektörde gelişmeye devam eden yatırım fırsatlarını vurgulayarak, üst düzey yetkililerin katıldığı forumun bu iş birliklerinin önünü açacağına dikkat çekti. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "Türkiye'de halen 6 milyar dolar civarında olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarının kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. Aynı şekilde Türk şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2 milyar dolar civarında olan yatırımlarını da artırmak istiyoruz. Öte yandan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması sayesinde kısa bir süre içinde ikili ticaretin 25 milyar dolar seviyesini rahatça aşacağını düşünüyoruz" dedi.