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Lösemi hastası minik Gökdeniz'e moral gezisi

Erzurum'da polis ekipleri, oyuncaklar hediye ettiği lösemi hastası 9 yaşındaki Gökdeniz Birlik'e eskort eşliğinde şehri gezdirdi. Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine polislerle giren Gökdeniz, ekiplere teşekkür etti.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
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Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden lösemi hastası Gökdeniz Birlik'in ailesiyle iletişime geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarının tedavisi sürecinde yanlarında olmak istediklerini aktardı.

Evinde ziyaret ettikleri aileyle görüşen ekipler, minik Gökdeniz'e polislere olan ilgisi dolayısıyla polis kıyafetleri ve oyuncaklar hediye etti.

Polis araçlarıyla oluşturulan eskort eşliğinde şehir turu atan Gökdeniz, ardından ailesiyle hastaneye götürüldü.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine polislerle giren Gökdeniz, ekiplere teşekkür etti.

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