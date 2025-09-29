Adana'da lösemiyle mücadele eden çocuklar üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada 'Acil Çağrı' başlığıyla paylaşılan 'gönüllü kan bağışı' ilanlarını tek tek takibe alan dolandırıcılar özellikle lösemi hastası çocuk ve gençlerin ailelerine ulaştılar. Evlatlarının hayatı konusunda endişeli olan ailelere; "Aradığınız kan bizde var, ancak bunun bir bedeli var. İstediğimiz parayı verirseniz; biz de kanı size veririz" teklifinde bulundular.

AİLELERE BİR ACI DAHA

Çaresiz aileleri tuzağa düşüren vicdansızlar, kimisinden kan karşılığı para aldı, kimisini de kişisel bilgilerini ele geçirip, dolandırdı. Kök hücre bulunamayıp evlatlarını kaybeden aileleri de arayan dolandırıcıların, "Biz çocuğunuza kan vermiştik. Bunun karşılığını istiyoruz" diyerek, acılı ailelere bir acı daha yaşatıp, onları da dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Adana başta olmak üzere çevre illerde ardı ardına yaşanan benzer dolandırıcılıklarla ilgili soruşturma başlatıldı.

"VİCDANSIZLIK"

Kaybettiği oğlu adına kurduğu; 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'nin başkanı olan Kemal Yücel, "Son günlerde derneğimize ulaşan şikayetler doğrultusunda, özellikle lösemi hastası çocukların ailelerini hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığını görüyoruz. Bunun adı vicdansızlık. Hem hastalarımızın hayatını riske atmakta hem de ailelerin çaresizliğini istismar etmektedir" dedi. Türkiye'de kan ihtiyacının, Kızılay tarafından tamamen ücretsiz olarak karşılandığını hatırlatan Yücel, "Hiçbir hastane, doktor veya resmi kurum, kan bağışı ya da tedavi için sizden para talep etmez" diye konuştu.