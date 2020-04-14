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Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı: Lozan tartışmalı hale gelir

Yunanistan'ın 1936'da ‘tek taraflı olarak' karasuları genişliğini 3 milden 6 mile çıkardığını belirten Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, “Lozan Antlaşması'nda olduğu gibi kara suları 3 mile çekilmelidir” dedi.

14 Nisan 2020 Salı 09:04 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:45
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Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, ‘Yunanistan Talepleri : Ege Sorunları : Soru ve Cevaplarla’ adlı kitabında, Ege Denizi’nde yaşanan sorunların giderilmesi için önerilerde bulundu. Yaycı, Yunanistan’ın 1936’da ‘tek taraflı olarak’ karasularını genişlettiğini belirterek, Türkiye’nin o zamanki konjonktür gereği buna itiraz etmediğini hatırlattı. Yaycı, “Yunanistan, tek taraflı bir tasarrufla Ege’nin açık deniz alanının yaklaşık yüzde 25’lik bir bölümünü egemenlik alanına dahil etmiştir” dedi. Tümamiral Yaycı, Lozan Barış Antlaşması’nın 16.maddesi uyarınca Türkiye’nin sahillerinden itibaren 3 milin dışında kalan ada ve kayalıklar üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğine dikkat çekti.

İKİ ÜLKE İÇİN TEKLİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de Atina ziyareti esnasında Yunan Cumhurbaşkanı’nca sarf edilen ‘Antlaşmanın, ikili ilişkileri ve sınırları belirlediği, bunun tartışılacak bir antlaşma olduğuna inanmadıkları’ ifadesine atıfta bulunan Yaycı, şunları yazdı: “Ege Denizi’nde karasuları genişliklerinde bir değişikliğe gidilecekse, Lozan Antlaşması kapsamında “WW”ye dönülerek her iki ülke için de Ege’de 3 millik karasuları genişliğinin uygulanmasının teklif edilmesi uygun olacaktır.”

YUNANİSTAN DENGEYİ BOZDU

Yaycı, özetle şunları yazdı: “Bu iki devlet arasındaki Ege sorunlarının temelinde de, Lozan dengesinin bu bölgeye ilişkin unsurlarının Yunanistan tarafından ihlali yatmaktadır. Zira, Yunanistan bu dengeyi 1936’da Ege’de karasularını 6 mile çıkararak, 1964 yılından itibaren de adaları silahlandırmaya başlayarak bozmuştur.”

LOZAN TARTIŞMALI HALE GELİR

“Gelinen nokta Lozan’a geri dönülmese dahi mevcut asgari statükonun devamının gerekliliğini teyit etmektedir. Aksi takdirde Ege ile başlayan bu bozulma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelini oluşturan Lozan’ın tümü ile sorgulanması ve tartışma konusu yapılmasına da zemin hazırlayabilecektir.”

(Akşam)

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