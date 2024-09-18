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İsrail bu kez telsizleri patlattı: Artık hibrit savaş dönemine geçtik

İsrail'in telsiz ve çağrı cihazları üzerinden gerçekleştirdiği saldırıları 2 gün içinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Dünyada yankı uyandıran saldırı akıllarda soru işaretleri bıraktı. Söz konusu gelişemeler siber saldırılar için yeni bir aşamanın habercisi mi? Böyle bir saldırı nasıl mümkün? Uzmanlar tüm bu soruların cevabını '24 Özel' programında yanıtladı.

24 TV18 Eylül 2024 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
İsrail bu kez telsizleri patlattı: Artık hibrit savaş dönemine geçtik
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İsrail, dün Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği dijital saldırıdan sonra bugün de öğlen saatlerinde ikinci bir saldırı gerçekleştirdi. Şu ana kadar meydana gelen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

TELSİZ CİHAZLARINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

UZMAN İSİMLERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gazeteci Çağrı Alkan moderatörlüğünde yayınlanan '24 Özel' programına konuk olan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Kırklareli Üni. UBF. Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, İbn Haldun Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Yaşar Sarı ve DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman Lübnan'da gerçekleştirilen peş peşe saldırılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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"ARTIK SAVAŞIN EŞİĞİNDEYİZ"

Bölgeden sıcak gelişmeleri aktaran AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, "Şu an herkes gözünü Hizbullah ve İsrail'e çevirmiş durumda. Bir savaşın eşiğine gelmiş gibiyiz. Tehlikeli saatler, günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın çağrı cihazları patlatıldı: Lübnan'a 2. dijital saldırı

"İSRAİL İNSANLIĞA BİR TEHDİT"

Konuyla alakalı önemli değerlendirmelerde bulunan Kırklareli Üni. UBF. Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi, "Bu saldırı sürpriz bir saldırı. Lübnan toplumunda şu an bir korku hali söz konusu. İsrail, terör örgütlerinin taktiklerini uygulayan bir terör devletini andırıyor. Saldırı bize, günlük yaşamımızda kullanılan tüm teknolojik aletlerin bir silaha dönüşebileceğini de gösterdi. İsrail insanlığa bir tehdit olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

"İSRAİL, HİZBULLAH'A SIZMIŞ DURUMDA"

İsrail'in saldırılarının bir terör devleti olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Ekşi, "Terörist örgütten devlete dönüşmüş bir İsrail'den bahsediyoruz. Ve İsrail bugünkü yaptığı saldırılarda artık tamamen bir terör devleti olduğunu gösteriyor. Çünkü terör örgütlerinin taktiklerini uyguluyor. İsrail sadece Lübnan'a değil, Hizbullah'a da sızmış durumda." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI CİHAZLARINI KİM SATTI?

Savaş gidişatında İran'ın rolüne değinen DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, "Bu çağrı cihazlarının alımı sürecinde İran'ın aktör olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİBRİT SAVAŞ DÖNEMİNE GEÇTİK"

İbn Haldun Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Yaşar Sarı, "İsrail, teknolojiyi kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bir saldırı aracı olarak kullanıyor, bu kesin. Artık hibrit savaş dönemine geçtik. İsrail'in sivilleri düşünmediğini Gazze'den biliyoruz. Lübnan'da da bunu yapıyor." dedi.

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