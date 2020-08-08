08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şöyle konuştu: Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük. Hastane ve hava ambulanslarımız Lübnan'ın hizmetindedir. Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk. (Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam edecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek. Mersin ve İskenderun limanları Lübnan'ın kullanımına açık. Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik.