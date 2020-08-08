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Lübnan'da erken seçim iddiaları! Başbakan açıklama yaptı

Lübnan Başbakanı Diyab 'Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım' dedi.

İHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:47
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Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, “Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’tan açıklama geldi. Diyab yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki felaketin sorumlularından hesap sorulacağına vurgu yaptı. Başbakan Diyab, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre boyunca sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" diye konuştu.

Başbakan Diyab, "Yıkıcı etkiler bırakan Beyrut Limanı felaketinin ağırlığı altında yaşıyoruz. Beyrut Limanı felaketinden sorumlu olan herkes soruşturulmalı. Lübnan büyük bir felaket yaşıyor ve desteğe ihtiyacı var. Yardım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyrut’taki protestolarda tansiyonun giderek yükselmesi ile şu ana kadar 142 kişi yaralandı.

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