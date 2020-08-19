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Lübnan'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:00 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:00
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine salgınla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Başbakan Hassan Diyab başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 21 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağından, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan zarar gören mahallelerdeki enkaz kaldırma, onarım ve yardım faliyetlerinin muaf tutulacağı aktarıldı.

Son dönemde salgının yayılma hızında artış görülen Lübnan'da dün alışılmış rakamların üstüne çıkılarak 456 yeni vaka kaydedilmişti.

Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19'dan 105 kişi hayatını kaybetmiş, 93 bin 37 vaka görülmüştü.

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