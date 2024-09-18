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Lübnan'daki saldırıdan hemen sonra geldi: ASELSAN'dan yerli ve milli telsiz paylaşımı

Lübnan'da arka arkaya yaşanan telsiz ve çağrı cihazlı saldırıların ardından ASELSAN'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Geliştirdiği yerli ve milli el telsizi 'ARTCOM 5433 V/UHF-P'unun görsellerini paylaşan ASELSAN, son yaşanan olaylarla siber ve haberleşme güvenliğinin önemini ortaya koymuş oldu.

Star Gazetesi18 Eylül 2024 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Lübnan'daki saldırıdan hemen sonra geldi: ASELSAN'dan yerli ve milli telsiz paylaşımı
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Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Patlamanın Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında olduğu bildirilirken, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Söz konusu iki saldırı iletişim kanalları üzerinden güvenlik açığı oluşabileceğini göstermiş oldu.

Türkiye'nin her alanda yerli ve milli atılımlar içinde olduğu son yıllarda ASELSAN çalışmaları ile adından söz ettirmeye devam ederken, kurumun sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı. Lübnan'da art arda yaşanan çağrı cihazı patlamalarının hemen ardından ASELSAN, geliştirdiği el telsizi 'ARTCOM 5433 V/UHF-P'unun görsellerini paylaştı.

Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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