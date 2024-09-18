Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Patlamanın Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında olduğu bildirilirken, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Söz konusu iki saldırı iletişim kanalları üzerinden güvenlik açığı oluşabileceğini göstermiş oldu.

{#AskeriHaberleşme}

Elektronik Harp Korumalı El Telsizi: ⚡ARTCOM 5433 V/UHF-P⚡

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Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz.

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✅Kriptolu haberleşme

✅Otomatik telsiz ağı oluşturma

✅Canlı video aktarımı

...

...#ASELSAN



��... pic.twitter.com/Wu7J66Qdvg — ASELSAN (@aselsan) September 18, 2024

Türkiye'nin her alanda yerli ve milli atılımlar içinde olduğu son yıllarda ASELSAN çalışmaları ile adından söz ettirmeye devam ederken, kurumun sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı. Lübnan'da art arda yaşanan çağrı cihazı patlamalarının hemen ardından ASELSAN, geliştirdiği el telsizi 'ARTCOM 5433 V/UHF-P'unun görsellerini paylaştı.

Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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