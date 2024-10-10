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Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar gemisi Mersin Limanı'na ulaştı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Tahliye gemilerine SAT komandoları, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik etti.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 21:39 - Güncelleme:
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar gemisi Mersin Limanı'na ulaştı
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Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar, ülkeden tahliye edilen sivillerle çıktığı dönüş yolculuğunu tamamladı.

Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği Beyrut Limanı'ndan çıkarak Mersin Limanı'na ulaşan gemi, rıhtıma yanaştı.

Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından indirilecek.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

YABANCILARA ÖNCELİK TANINDIĞI İDDİALARINA YALANLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 1900 Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirmişti.

Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edilmişti.

300 TON İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMIŞTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.

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