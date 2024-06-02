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Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı!

Lübnan'dan atılan roketle 2 İsrail vatandaşının yaralandığı bildirildi.

AA2 Haziran 2024 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı!
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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan roketin, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesine düşmesi sonucu 2 İsrailli hafif yaralandı.

Haberde, yaralıların Safed kentinde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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