İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0729
  • EURO
    47,1418
  • ALTIN
    4285.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lüks araç kaçakçılarına operasyon: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

Lüks araç kaçakçılarına operasyon: Şüpheliler tutuklandı

Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 lüks araç ele geçirildi, gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Lüks araç kaçakçılarına operasyon: Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından yabancı uyruklu şahıslar vasıtasıyla turistik kolaylıklar ya da kaçak yollarla ülkeye yabancı plakalı lüks segment araçların getirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, organizasyona dahil olan noter katipleri aracılığıyla söz konusu gümrük kaçağı araçları sahte evraklar ile KDV ve ÖTV'si ödenmiş göstererek, tescil ettirdikleri belirlendi.

15 ilde ekiplerce 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, ⁠10 lüks araca el konuldu, 31 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan el konulan lüks araçlar, KOM Şube Müdürlüğü bahçesinde basına gösterildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.