12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
  • Lüks araç kontrolden çıktı! Sürücü ağır yaralı
Güncel

Lüks araç kontrolden çıktı! Sürücü ağır yaralı

İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan lüks araç takla atarak devrildi. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

12 Eylül 2025 Cuma 12:58
Lüks araç kontrolden çıktı! Sürücü ağır yaralı
Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ümit K. (65) yönetimindeki 07 V 0180 plakalı Mercedes marka otomobil takla atarak devrildi.

Kaza sonucu otomobil ağacı devirirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

