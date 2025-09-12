Lüks araç kontrolden çıktı! Sürücü ağır yaralı

Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ümit K. (65) yönetimindeki 07 V 0180 plakalı Mercedes marka otomobil takla atarak devrildi.

Kaza sonucu otomobil ağacı devirirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ümit K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.