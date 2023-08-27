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Lüks aracın gösterge panelini 2 dakikada söküp çaldılar

Güngören'de lüks araca giren hırsızlar, iki dakika içinde gösterge panelini söküp çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin maddi zararının 260 bin TL olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Lüks aracın gösterge panelini 2 dakikada söküp çaldılar
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Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 04.15 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 3 şahıs, bindikleri otomobille sokak üzerinde park halindeki aracın önüne yanaştı. Bir süre bekleyerek etrafı gözetleyen şüpheliler, araçtan inip Batuhan Şan'a ait olan otomobilin sol ön camını kırarak kapıyı açtı. Yaklaşık 2 dakika içinde aracın gösterge panelini sökerek alan hırsızlar, hızla geldikleri araca bindi. Şahıslar olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, araç sahibi Batuhan Şan sabah aracının camının kırılmış olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kamerası kaydını izlediğinde hırsızlık olayını gören Şan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmaları devam ederken, oluşan maddi zararın yaklaşık 260 bin TL olduğu öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Şan, "Olay, 23 Ağustos sabahı 04.15 sıralarında evimin kapısının önünde oldu. Bir arabadaki 3 tane hırsız, aracımın içine giriyorlar ve hayalet gösterge panelini söküp kaçıyorlar. Sabah kalktığımda esnaf arkadaşlarım söylediler. Ben de aracımın camının patlak olduğunu fark ettim ve sonrasında bu hırsızlığı öğrendik. Daha sonrasında durumu polise şikayet ettik. Bir an önce bu çetenin bulunmasını istiyorum ve insanların canlarını yakmamasını diliyorum. Şu an 260 bin TL civarında zararım var" dedi.

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