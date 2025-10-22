Ali Mahir Başarır, lüks otomobil, villa ve rezidans tutkusu, Halk TV bağlantıları ve tartışmalı siyasi çıkışlarıyla gündemde. Şatafat ve lüks içinde yaşayan Başarır, CHP tabanı tarafından da eleştiriliyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, lüks yaşam tarzı ve tartışmalı siyasi çıkışlarıyla gündemde. Garajında Mercedes, Audi ve Porsche gibi milyonluk otomobiller bulunuyor; yalnızca Porsche marka aracının değeri 19 milyon 994 bin TL. Küba yapımı aromalı puro tutkusuyla da biliniyor.

Bodrum, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda villa ve rezidansa sahip. Ataköy Marriott'ta kendisine tahsisli ultra lüks odası ve stadyumlardaki futbol müsabakalarını locadan izleme alışkanlığı var.

Sabah'ın haberine göre, siyasete girince hızlı zenginleşen Başarır'ın CHP'li belediye başkan adaylarıyla ilişkileri öne çıkıyor.

İddialara göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylık karşılığı menfaat sağladı. Halk TV'nin gizli ortağı olduğu ve eşinin avukatlığını yaptığı öne sürülüyor.

LAKABI 'ZIP ZIP MAHİR'

Siyasi sicili tartışmalı; cumhurbaşkanına hakaret ettiği, TSK'ya iftira attığı ve Yalova'daki mahkeme salonunda hâkimlerin üzerine yürüdüğü biliniyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinse de, şaibeli kurultay sonrası sevinçten havalara zıplamasıyla kamuoyunda tepki topladı. Bu nedenle parti içinde "Zıp zıp Mahir" olarak anılan Başarır, lüks tutkusu ve siyasi manevralarıyla CHP tabanı tarafından da eleştiriliyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Başarır'ın, 19 Ekim 2025'teki Bursa İl Kongresi konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarır hakkında 250 bin TL manevi tazminat davası açtı ve TCK 299/1-2 kapsamında suç duyurusunda bulundu.

