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Lüks harcamalara tepki! CHP'li belediyelerde maaş krizi

İzmir'de CHP'li belediyelerde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı.

Akşam Gazetesi22 Ekim 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
Lüks harcamalara tepki! CHP'li belediyelerde maaş krizi
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İzmir'deki CHP'li Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Buca belediyelerinde maaş krizi yaşanıyor. İşçiler maaşlarını 2 ay gecikmeli alıyor. Konak Belediyesi işçileri, Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde eylem yaptı; maaşların zamanında ve tam yatırılmasını istedi. Karabağlar Belediyesi işçileri de şantiyelerde yaptıkları açıklamalarla gecikmelere tepki gösterdi; haklarının bir an önce ödenmesini talep etti.

BUCA VE BORNOVA'DA GREV

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, DİSK Genel-İŞ İzmir 5 Nolu Şube'ye bağlı Buca Belediyesi işçileri, grev kararı aldı. Grev ilanını belediye binasına asarak 12 Kasım'da greve çıkacaklarını ilan eden işçiler maaş krizini protesto etti. Bornova Belediyesi işçileri de geçtiğimiz cuma günü 11 Kasım'da grev kararı almıştı.

LÜKS HARCAMALARA TEPKİ

İşçilerin parasını ödeyemeyen Konak Belediyesi Şevval Sam konseri için 5 milyon 800 bin liralık bütçe ayırmış; tepkiler üzerine etkinlik iptal edilmişti. Ancak belediye iptal edilen konser için tazminat ödeyecek.

Öte yandan belediyelerin SGK'ya yüklü miktarlarda borcu bulunuyor.

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