İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6499
  • EURO
    52,0464
  • ALTIN
    7115.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lüks otomobil kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Güncel

Lüks otomobil kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Lüks otomobil kaçakçılarına darbe: Çok sayıda şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşerek tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere satılarak kullanıma sunulan araçlar belirlendi.

İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla aranması olan araçları da tespit eden ekipler, çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 11 lüks araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.